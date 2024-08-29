أخبار اليمن : فعالية تأبينية لفقيد الوطن اللواء باراس في صنعاء

فعالية تأبينية لفقيد الوطن اللواء باراس في صنعاءأقيمت بصنعاء اليوم فعالية تأبينية إحياء لأربعينية فقيد الوطن المناضل اللواء الركن خالد أبوبكر علي باراس - مستشار المجلس السياسي الأعلى - رئيس مكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني الموقع على اتفاق السلم والشراكة.

وخلال الفعالية التي حضرها رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي ونائب رئيس مجلس الشورى ضيف الله رسام، ألقيت كلمات من رئيس مكون الحراك الجنوبي غالب مطلق وعضو المكتب السياسي لأنصار الله على القحوم وعضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام يحيى غوبر والدكتور ياسر الحوري عن أحزاب اللقاء المشترك.

أشادت الكلمات بالدور الوطني والنضالي للواء خالد باراس خلال فترة حياته بدءا من مواجهة الاستعمار البريطاني في جنوب الوطن سابقا وصولا إلى موقفه المشرف في مواجهة العدوان الأمريكي، السعودي، الإماراتي.

وبينت أن المناضل باراس كان أنموذجا يقتدى به في حب الوطن والحفاظ على وحدته والدفاع عن قضاياه الوطنية وتجسد ذلك من خلال مواقفه الرافضة للاحتلال والعدوان على الوطن والشعب قديما وحديثا.

وأكدت الكلمات أن المواقف التي سطرها الفقيد باراس في حياته ستظل نبراسا تستقي منها الأجيال قيم الوفاء والإخلاص لله ثم الوطن والشعب.

وأثنت الكلمات على موقف الفقيد المشرف وسعيه الدائم للم الشمل الوطني وتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن ووحدته وأمنه واستقراره من تحالف العدوان وأدواته.

تخللت الفعالية بحضور عدد من المسؤولين وقيادات عسكرية وأمنية وشخصيات اجتماعية وزملاء ورفاق درب ومحبي الفقيد، تقديم إيجاز مصور حوى أبرز محطات النضال والسيرة الذاتية للفقيد المفعمة بالبذل والعطاء والتفاني والإخلاص في خدمة النضال ومقارعة الغزاة وأعداء الوطن منذ نعومة أظفاره.

كما تم توزيع كتاب مذكرات الفقيد الذي حمل عنوان "أيها الماضي وداعا .. ذكريات وخواطر" والذي دون فيه لمرحلة من مسيرة حياته منذ الطفولة وحتى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990م.