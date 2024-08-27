أخبار اليمن : تحذير من مخاطر مخلفات الحرب التي جرفتها السيول

تحذير من مخاطر مخلفات الحرب التي جرفتها السيولجدد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام تحذيره للأهالي في محافظة صنعاء وبقية المحافظات، من مخاطر الذخائر غير المنفجرة من مخلفات الحرب التي تجرفها السيول في ظل موسم الأمطار الحالي.

وأشار المركز في بيان، إلى أنه تابع الحادث المؤسف الذي نتج عنه إصابة 30 طالبا وطالبة بانفجار مقذوف ناري من مخلفات العدوان كان قد جلبه أحد الطلاب إلى مدرسة الشهيد علي سعد القليسي في قرية القليس بمديرية بني مطر في محافظة صنعاء.

ولفت إلى أن بني مطر كغيرها من مناطق ومحافظات الجمهورية اليمنية تعرضت للعديد من الغارات خلال سنوات العدوان والتي استخدمت في العديد منها القنابل العنقودية.. لافتا إلى أنه ونتيجة لحجم ونطاق التلوث الواسع، ظهرت هذه القنابل نتيجة الأمطار والسيول التي جرفتها إلى مناطق عدة كانت بموجب المسح غير التقني مناطق خالية وآمنة، وأصبحت الآن مشبوهة نتيجة جرف السيول لمخلفات الحرب.

ودعا المركز الطلاب والطالبات والمواطنين في حال العثور على أجسام غريبة من مخلفات الحرب، إلى الإبلاغ الفوري لعمليات المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بالاتصال على الرقم (01835882) أو واتس اب على الرقم (777666519).

كما دعا المركز، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس إلى إعادة تمويل أعمال إزالة المخلفات الخطرة للأغراض الإنسانية المتوقف منذ يونيو 2023م إلى اليوم رغم التواصل والمتابعة المتكررة من قبل المركز، خصوصا في ظل تزايد أعداد ضحايا الألغام والقنابل العنقودية والغياب الكامل للاستجابة للآثار التي خلفتها السيول في الحديدة وغيرها.

وأشار إلى أهمية دور كافة وسائل الإعلام والناشطين في التوعية بمخاطر الألغام والقنابل العنقودية كونها مسؤولية جماعية.. مبينا أن المركز سينفذ بالتعاون مع الجانب التربوي في محافظة صنعاء حملة توعوية تشمل جميع المدارس في المحافظة.