أخبار اليمن : أمطار غزيرة متوقعة في 11 محافظة

أمطار غزيرة متوقعة في 11 محافظةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية مع رياح هابطة وتساقط حبات البرد على مرتفعات محافظات شبوة، الضالع، تعز، إب، ذمار، ريمة، صنعاء، عمران، المحويت، حجة وصعدة.

وحسب المركز قد تمتد الأمطار غرباً لتشمل سهل تهامة والسواحل الغربية لمحافظات حجة، الحديدة وتعز.

ومن المحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، أبين، لحج، البيضاء، مأرب والجوف.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: عتق: 41.2 ملم، ذمار: 31.4، إب ـ السدة: 16.5، الحديدة ـ الكدن: 16.1، ريمة: 12.2، عمران: 10.6، صنعاء: 9.3ملم.

وهطلت أمطار رعدية متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية والسواحل الغربية والجنوبية والشرقية.

وحث المركز المواطنين على أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء تدفق السيول، ومن العواصف الرعدية والرياح الشديدة الهابطة وتساقط حبات البرد.

ودعا إلى أخذ الحيطة من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار وتشكل السحب المنخفضة، ومن الانهيارات الصخرية على الطرقات الجبلية، وانهيارات المباني الطينية والشعبية بسبب استمرار هطول الأمطار .

وأهاب المركز بالجهات الرسمية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات ومتابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه.