أخبار اليمن : عودة 31 صياداً يمنياً من إريتريا إلى الحديدة

عودة 31 صياداً يمنياً من إريتريا إلى الحديدة
عاد إلى ميناء الاصطياد السمكي بالحديدة، اليوم 31 صياداً بعد أيام من اختطافهم وتعذيبهم في السجون الإريترية.
وخلال استقبالهم، استنكر مدير الميناء محمد الطويل، استمرار جرائم الاختطافات والانتهاكات بحق الصيادين اليمنيين من قبل السلطات الإريترية.
ودعا المنظمات الدولية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها وإدانة الجرائم التي تطال الصيادين بشكل مستمر.
فيما أوضح الصيادون، أن السلطات الإريترية أقدمت على اختطافهم من المياه الإقليمية اليمنية أثناء مزاولتهم الصيد على متن ثلاثة قوارب واقتادتهم إلى سجونها تحت قوة السلاح.
وأفادوا بأنهم تعرضوا خلال فترة الاختطاف التي استمرت ثلاثة لشتى أنواع التعذيب والتجويع وسوء المعاملة ثم أُجبروا على العودة بقارب واحد ومصادرة بقية قواربهم ومعدات الصيد.
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