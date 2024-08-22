أخبار اليمن : 40265 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

40265 شهيداً منذ بدء العدوان على غزةارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 40 ألفاً و265 شهيداً، و93 ألفاً و144 مصاباً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وأفادت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، بارتكاب قوات الاحتلال 4 مجازر جديدة بحق العائلات الفلسطينية في القطاع، خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها إلى المستشفيات 42 شهيداً و163 مصاباً.

ولفتت إلى أن آلاف الضحايا الآخرين لا يزالون تحت الركام، ولم تستطع طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشال جثثهم من تحت أنقاض المباني المدمرة.

وتواصل قوات الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ321 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي.