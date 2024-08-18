أخبار اليمن : الدفاع المدني بغزة: تبخر جثامين 1760 شهيداً

الدفاع المدني بغزة: تبخر جثامين 1760 شهيداًأعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الأحد، أنه رصد "تبخر جثامين 1760 شهيداً"، حيث لم يجدوا لها أي أثر بسبب استخدام الاحتلال الإسرائيلي أسلحة محرمة دولياً ولم يتم تسجيلهم في وزارة الصحة في السجلات المختصة، كما تمكنوا من رصد اختفاء 8240 جثة قسراً لا يُعلم مصيرهم منذ اندلاع الحرب في غزة وحتى الآن، كما ورد في البيان.

وأكد الدفاع المدني اختفاء 2210 جثمان من مقابر متفرقة في قطاع غزة ومن المناطق التي كانت تستهدفها قوات الجيش الإسرائيلي، وفقا لماً أعلنه متحدث باسم الجهاز في مؤتمر صحافي في غزة.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، بأن 82 عاملا منهم قتلوا وأصيب 270، كما تعرضت مقراتهم للتدمير الكلي وبعضها للضرر الجزئي وفقدوا 11 مركبة إنقاذ و8 سيارات إسعاف، منذ بدء الحرب وهذا يؤكد تعمد تعطيل العمل الإنساني من قبل قوات الاحتلال، على حد تعبيره.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن شح إمدادات الوقود في محافظتي غزة وشمال غزة يهدد بتوقف خدماتها الإسعافية والإغاثية والصحية.

وأضاف أن قيام إسرائيل بإلقاء ما يزيد على 85 ألف طن من المتفجرات تسبب في دمار أكثر من 80 في المئة من البنية الحضرية لقطاع غزة وقرابة 90 في المئة من البنية التحتية ومنها قرابة 17 في المئة أسلحة لم تنفجر وتعتبر مخلفات خطيرة تتسبب في خطر كبير، حيث أدت إلي مقتل 90 طفلاً، "نتيجة العبث بها لا سيما وأن بعضها يشبه معلبات الطعام".

وأكد وجود 10 آلاف مفقود تحت المباني لم يتمكنوا من انتشالهم بسبب تواصل القتال واستهداف الجيش المركبات ونقص السولار.

وبيّن أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر السكان في منطقة يزعم أنها آمنة وهي تعادل 10 في المئة فقط من مساحة قطاع غزة بشكل يخالف كل الأعراف الدولية ويعمل على النزوح المتكرر للسكان في مناطق ارتكب فيها 21 مجزرة راح ضحيتها 347 شهيداً و766 جريحاً".