انت الأن تتابع خبر ترامب يستأنف قرار قاض أمريكي بخصوص تعليق الجنسيّة بالولادة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدر قاض فدراليّ في الولايات المتّحدة، قرارًا بتعليق محاولة الرئيس دونالد ترامب إلغاء حقّ نيل الجنسيّة عند الولادة.

وكان ترامب أصدر في اليوم الأوّل من ولايته، مرسومًا يلغي حقّ الجنسيّة بالولادة، وهو مبدأ أساسيّ منصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور الأميركيّ، ويتمّ تطبيقه منذ أكثر من 150 عامًا في الولايات المتّحدة.



وقال قاضي المحكمة الجنائيّة الأميركيّة جون كوفينور أثناء جلسة استماع في ولاية واشنطن حسبما نقلت عنه وسائل إعلام محلّيّة “هذا أمر غير دستوريّ بشكل صارخ”. وأكّد كاتب في المحكمة خلال اتّصال هاتفيّ مع وكالة فرانس برس تعليق القرار.



وأعلن ترامب الخميس أنّ إدارته ستستأنف حكم القاضي الفدراليّ.



وعندما سئل في البيت الأبيض عن حكم القاضي كوفينور، أجاب ترامب “من الواضح أنّنا سنستأنفه”.



وطعنت 22 ولاية أميركيّة بقرار ترامب أمام المحكمة مشيرة إلى عدم دستوريّته، بينها كاليفورنيا ونيويورك.



وأضاف القاضي كوفينور في تعليقه للقرار “طوال أكثر من أربعة عقود، لا أتذكّر قضيّة أخرى كان السؤال المطروح فيها واضحًا كما في هذه القضيّة”.



ويمنع القرار الحكومة الفدراليّة من إصدار جوازات سفر أو شهادات جنسيّة أو أيّ وثائق أخرى للأطفال الّذين تقيم أمّهاتهم في الولايات المتّحدة بشكل غير قانونيّ أو مؤقت والّذين لا يحمل آباؤهم الجنسيّة الأميركيّة أو الإقامة الدائمة عبر البطاقة الخضراء الشهيرة.