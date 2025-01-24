انت الأن تتابع خبر وزير الخارجية السعودي يزور سوريا ويلتقي الشرع والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يزور وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، يزور العاصمة السورية دمشق، اليوم الجمعة، وفق وكالة "رويترز".



ونقلت الوكالة عن مسؤول سوري، من دون أن تسميه، قوله إن بن فرحان سيزور دمشق اليوم، وسيلتقي كبار المسؤولين في الإدارة السورية الجديدة وقائدها أحمد الشرع.



وقبيل زيارته إلى دمشق، أجرى وزير الخارجية السعودي زيارة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في أول زيارة لمسؤول سعودي رفيع المستوى إلى لبنان منذ نحو 15 عاماً.



وتعود آخر زيارة لوزير الخارجية السعودي إلى دمشق إلى نيسان 2023، عندما اجتمع حينئذ مع رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، ضمن إطار جهود السعودية لإنهاء العزلة الإقليمية على نظام الأسد والتطبيع معه.



وعقب تلك الزيارة، وجّهت السعودية دعوة للأسد لحضور القمة العربية في الرياض، في أيار 2023، بعد أن عاد وتسلم مقعد سوريا في جامعة الدول العربية، بعد تعليق العضوية منذ العام 2011.



الزيارة الخارجية الأولى للشرع

وكان قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، قال إنه سيزور السعودية أو تركيا، في أول زيارة له خارج البلاد.



ورداً على سؤال خلال مقابلة مع وسائل إعلام تركية، حول وجهة زيارته الخارجية الأولى، قال الشرع إنها ستكون للسعودية أو تركيا، من دون أن يحدد موعداً دقيقاً للقيام بها.



وفي تصريحات على هامش مشاركته في "المنتدى الاقتصادي العالمي 2025" بمدينة دافوس السويسرية، قال وزير الخارجية السعودي إن الإدارة السورية الجديدة "تقول الأشياء الصحيحة في السر والعلن، ومنفتحة على العمل مع المجتمع الدولي للتحرك في الاتجاه الصحيح"، مشيراً إلى أن "لديها رغبة كبيرة ونية حاسمة للتعاون والتعامل معه بطريقة متجاوبة".



وشدد وزير الخارجية السعودية على ضرورة "بذل المزيد لرفع العقوبات المفروضة على سوريا"، داعياً المجتمع الدولي إلى رفعها ومساعدتها في المرحلة الانتقالية، وإعادة بناء الدولة، ومد يد العون للشعب السوري.