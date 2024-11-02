انت الأن تتابع خبر إيران تتوعد برد واسع على إسرائيل بمشاركة المقاومة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توعدت إيران، السبت، بالرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير، مؤكدة أن هذا الرد سيكون أوسع نطاقًا من عملية "الوعد الصادق" التي شنتها في الأول من أكتوبر ضد أهداف إسرائيلية، وسيتم بمشاركة قوى المقاومة.



وأوضح اسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن جميع أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وافقوا على الرد على إسرائيل. وشدد كوثري على أن الرد الإيراني سيكون بمساندة قوات المقاومة، وبشكل أوسع من "الوعد الصادق الثانية".



في سياق متصل، أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلاً عن مصدرين إسرائيليين، بأن معلومات استخباراتية تشير إلى أن إيران تستعد لشن هجوم على إسرائيل انطلاقًا من الأراضي العراقية خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بتنفيذ الهجوم قبل الانتخابات الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر.



وكانت إسرائيل قد شنت في 27 أكتوبر الماضي سلسلة من الغارات الجوية على إيران، حيث سُمع دوي انفجارات في طهران، رغم عدم ورود أي معلومات عن وقوع أضرار أو إصابات. وبعد أربع ساعات من بدء العملية، أعلن الجيش الإسرائيلي إنهاء الهجوم على أهداف عسكرية في إيران، مشيرًا إلى أن جميع الطائرات التي نفذت الهجوم عادت إلى قواعدها بسلام وأن العملية حققت أهدافها.



وأكد الناطق العسكري باسم الجيش الإسرائيلي أن الهجوم تم بتوجيه من المستوى السياسي كاستجابة لهجمات إيران ضد إسرائيل ومواطنيها، مشيرًا إلى أن المقاتلات الإسرائيلية استخدمت المجال الجوي العراقي في تنفيذ الهجوم، بدعم من الولايات المتحدة.



يذكر أن إيران كانت قد شنت في الأول من أكتوبر الماضي هجومًا صاروخيًا على إسرائيل، وهو الثاني من نوعه في تاريخ العلاقات بين البلدين، حيث جاء هذا الهجوم ردًا على اغتيال قيادات في حماس وحزب الله .