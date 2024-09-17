عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

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رياض - احمد صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأفاد شهود عيان لـ(وفا)، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

يذكر أن أكثر من 46293 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى في الفترة ما بين السابع من أكتوبر 2023 والثامن من سبتمبر الجاري.