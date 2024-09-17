انت الأن تتابع خبر النيران تشب بأنبوب غاز طبيعي في تكساس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت مصادر أميركية إنّ النيران اندلعت في أنبوب للغاز الطبيعي في منطقة سكنية قرب هيوستن بولاية تكساس الأمريكية ما دفع بالسلطات لإخلاء المنطقة المحيطة، وفق مسؤولين.

وقالت سلطات مدينة دير بارك بجنوب الولايات المتحدة حيث اندلع الحريق في بيان صحافي إن "السلطات المحلية نفذت عمليات إخلاء للمناطق المجاورة"، وأكدت "إجراء التحقيق لتحديد سبب اندلاع الحريق في الخط المملوك من شركة المرافق العامة إينرجي ترانسفير".



وأظهر مقطع فيديو سحبًا ضخمة من الدخان والنار في مكان الحادث. وأفاد سكان بسماع انفجار قبل الحريق، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية