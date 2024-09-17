انت الأن تتابع خبر بلينكن إلى القاهرة لبحث جهود الاتفاق والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن الوزير أنتوني بلينكن سيتوجه إلى مصر الثلاثاء، لمناقشة الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتحرير المحتجزين في غزة.

وقالت الخارجية الأميركية في البيان، إن بلينكن سيناقش الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق "يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن، ويخفف من معاناة الشعب الفلسطيني، ويساعد في إرساء الأمن الإقليمي بشكل أوسع".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، الاثنين، إن واشنطن تواصل الحوار مع الشركاء في المنطقة خاصة مصر وقطر لتقديم مقترح معدل بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف للصحفيين أنه ليس لديه جدول زمني لطرح هذا المقترح المتوقع منذ أسابيع عدة.

وأردف أن واشنطن تحاول التأكد من أن المقترح يمكن أن يدفع إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) للوصول إلى اتفاق نهائي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع الى 41226 شهيدا و95413 إصابة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ346 على قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 20 شهيدا و76 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبينت أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأهابت الوزارة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.