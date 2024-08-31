انت الأن تتابع خبر الاحتلال يرتكب فضيحة كبيرة وحماس تستنكر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد الكشف عن قيام الاحتلال الإسرائيلي بشراء إعلانات على منصة غوغل للتشهير بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وموظفيها، ومنع المستخدمين من التبرع لها، استنكرت حركة حماس هذا الفعل المشين.

ودعت حماس الوكالة إلى عدم الرضوخ لتهديدات تل أبيب والاستمرار في فضح جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

وكان مفوض الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، قال في وقت سابق السبت، إن إسرائيل تشتري إعلانات على منصة غوغل للتشهير بالوكالة.

وأضاف "كجزء من حملتها لتقويض وتشويه سمعة الأونروا، قامت حكومة إسرائيل بشراء إعلانات على غوغل لمنع المستخدمين من تقديم التبرعات للوكالة والقيام بحملة تشهير ضدها".

وأكد لازاريني، في منشور على منصة إكس، أن هذا لا يضر بسمعة الوكالة فحسب، بل والأهم من ذلك أنه يعرض حياة موظفينا للخطر.

وطالب مفوض الأونروا بوجوب وقف الجهود المتعمدة لنشر المعلومات المضللة والتحقيق فيها.

وشدد على أن نشر المعلومات المضللة والخاطئة لا يزال يستخدم سلاحا في الحرب على غزة.

وأشار إلى أن الشركات بما فيها منصات التواصل الاجتماعي، تواصل تحقيق الربح من خلال نشر المعلومات المضللة.