وزير إسرائيلي يدعو لإجراءات طارئة على الحدود مع الأردن

انت الأن تتابع خبروزير إسرائيلي يدعو لإجراءات طارئة على الحدود مع الأردن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طالب وزير تطوير النقب والجليل في الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق فاسرلاوف، حكومة الاحتلال باتخاذ إجراءات طارئة على الحدود مع الأردن لمحاربة التسلل.



وقالت صحيفة جيروزاليم بوست، إن الوزير يتسحاق فاسرلاوف اتصل بشكل عاجل بسكرتير مجلس وزراء الاحتلال يوسي فوكس، مطالبا بعقد اجتماع طارئ للحكومة بشأن قضية "التسلل الجماعي من الأردن".



وزعمت الصحيفة أنه في الأشهر الأخيرة، عبر أكثر من 4000 متسلل الحدود غير المؤمنة مع الأردن ودخلوا الأراضي المحتلة.



وأضاف فاسرلاوف، "إن هذه ليست مجرد مشكلة ديموغرافية، بل إنها تشكل تهديداً حقيقياً لسلامة إسرائيل، فالحدود غير المؤمنة تشكل قناة لتهريب الأسلحة والمخدرات والمواد الخطيرة، مما يسمح لأعدائنا باختراق أراضينا".



وقال "لا يمكننا أن نستمر في تجاهل الخطر المتزايد، يتعين علينا أن نتحرك بحزم لإغلاق الحدود وحماية أمن الدولة".