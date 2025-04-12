العالم اليوم - مصر.. قرار حكومي بعد فيديو "مشادة علنية" بين مسؤوليْن

انتم الان تتابعون خبر مصر.. قرار حكومي بعد فيديو "مشادة علنية" بين مسؤوليْن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أبريل 2025 01:20 صباحاً - قررت وزارة التنمية المحلية في مصر، الجمعة، إقالة سكرتير عام محافظة سوهاج علاء عبد الجابر من منصبه، بعد مشادة علنية مع نائب المحافظ محمد عبد الهادي.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، انتشر مقطع فيديو للمشادة التي وقعت أثناء افتتاح مسجد، الجمعة، مما أثار ضجة ودعوات لاتخاذ إجراءات سريعة للتعامل مع الموقف.

وقال بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية، إن الوزيرة منال عوض أصدرت قرارا بإقالة سكرتير عام محافظة سوهاج "بناء على التحقيقات التي أجرتها الوزارة، بعد تلقيها مذكرة من المحافظ عبد الفتاح سراج".

وأكدت الوزيرة أنه "لم تتم مراعاة حرمة بيوت الله والتواجد في ساحة المسجد عقب الافتتاح"، مؤكدة "ضرورة التزام جميع العاملين في أجهزة الإدارة المحلية بمختلف المحافظات بمقتضيات الواجب الوظيفي، وبمدونة السلوك الوظيفي واللوائح والتعليمات المنظمة خلال أداء العمل في الوظيفة العامة".

وكان سكرتير عام المحافظة قد "تجاوز لفظيا" في حق نائب المحافظ، وقال له "انت ماعندكش دم".

وحسب وسائل إعلام مصرية، أرجع البعض سبب المشاجرة إلى "أولوية السير بجوار المحافظ".

وبعد المشادة، تقدم سراج بمذكرة رسمية ضد عبد الجابر، مما استدعى فتح تحقيق واتخاذ قرار من وزارة التنمية المحلية.