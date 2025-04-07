خوفا من توثيق التجاوزات.. إسرائيل تمنع دخول نائبتين بريطانيتين

القدس المحتلة ـ دوت الخليج:

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية النائبتين البريطانيتين يوان يونغ وابتسام محمد من الدخول إلى إسرائيل عبر مطار بن جوريون في تل أبيب.

وبحسب مصادر رسمية إسرائيلية، جاء قرار المنع بناء على تعليمات مباشرة من وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أريئيل، الذي أمر أيضا بمنع دخول اثنين من مساعدي النائبتين، مشيرا إلى «دواع أمنية وخشية من قيامهم بتوثيق أنشطة الجيش وقوات الأمن الإسرائيلي».

وأكدت وزارة الداخلية الإسرائيلية أن القرار يشمل الترحيل الفوري للنائبتين ومرافقيهما، دون تحديد موعد تنفيذ الإبعاد أو توضيح طبيعة الزيارة التي كان من المقرر أن يقوموا بها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تمنع فيها إسرائيل برلمانيين أوروبيين من دخول أراضيها، إذ سبق أن رفضت دخول عضوة البرلمان الأوروبي الفرنسية من أصل فلسطيني، ريما حسن، المعروفة بمواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية، وذلك قبل عدة أشهر.

وتعد هذه الإجراءات جزءا من سياسة إسرائيلية مشددة تجاه الوفود الدولية التي يعتقد بأنها تنتقد سياساتها، أو تسعى لتوثيق الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر 2023.