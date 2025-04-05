العالم اليوم - قبل رسوم ترامب.. البيت الأبيض كان على وشك حسم ملف تيك توك

انتم الان تتابعون خبر قبل رسوم ترامب.. البيت الأبيض كان على وشك حسم ملف تيك توك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 5 أبريل 2025 05:19 صباحاً - أوشك الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إبرام اتفاق الأربعاء لتحويل تطبيق تيك توك إلى شركة جديدة مقرها الولايات المتحدة ويمتلكها ويديرها غالبية من المستثمرين الأميركيين، مع احتفاظ شركة بايت دانس الصينية بحصة أقلية، وفقا لمصدر مطلع على المفاوضات.

لكن الاتفاق انهار، الخميس، بعد أن أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية متبادلة واسعة النطاق، بما في ذلك ضد الصين.

وقال المصدر، الذي تحدث لوكالة أسوشيتد برس شريطة عدم الكشف عن هويته بدعوى مناقشة التفاصيل الحساسة للمفاوضات، إن ممثلين عن شركة بايت دانس اتصلوا بالبيت الأبيض للإبلاغ عن أن الصين لن توافق على الاتفاق بعد الآن حتى تتوفر إمكانية التفاوض حول التجارة والرسوم الجمركية.

وأضاف المصدر أنه بحلول الجمعة لم يكن من المؤكد ما إذا كان بالإمكان الإعلان عن اتفاق أولي، بعدما أدى تراجع الحكومة الصينية عن موقفها إلى تعقيد قدرة تيك توك على إرسال إشارات واضحة بشأن طبيعة الاتفاق الذي تم التوصل إليه، خوفا من التأثير سلبا على مفاوضاتها مع الجهات التنظيمية الصينية.

وبدلا من ذلك، أعلن ترامب أنه سيوقع أمرا تنفيذيا بتأجيل حظر تطبيق تيك توك الذي أقره الكونغرس – والذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ غدا السبت – لمدة 75 يوما إضافية.

وتم التوصل إلى الاتفاق شبه النهائي عبر مفاوضات استمرت عدة أشهر، حيث تولى فريق نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس التفاوض بشكل مباشر مع عدد من المستثمرين المحتملين ومسؤولين من شركة بايت دانس.

وكانت إدارة ترامب واثقة من أن الصين ستوافق على الاتقاق المقترح إلى أن دخلت الرسوم الجمركية حيز التنفيذ.