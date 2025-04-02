العالم اليوم - سلاح وقمح مسروق.. عقوبات أميركية ضد داعمي "الجمل" الحوثي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أبريل 2025 07:21 مساءً - أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، أن واشنطن، فرضت عقوبات على أشخاص وكيانات في روسيا، بتهمة مساعدة القيادي الحوثي سعيد الجمل على شراء الأسلحة والسلع بما فيها حبوب أوكرانية وصفتها بأنها مسروقة.

وذكرت الوزارة أن الخاضعين للعقوبات، ومنهم رجلا الأعمال الأفغانيين المقيمين في روسيا هوشانغ خيرت، وشقيقه سهراب خيرت قد ساعدا، المسؤول الحوثي الكبير سعيد الجمل في الحصول على سلع بملايين الدولارات من روسيا لشحنها إلى الأجزاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وأضافت الوزارة في بيان أن البضائع تشمل أسلحة وبضائع حساسة، بالإضافة إلى حبوب أوكرانية مسروقة.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت "لا يزال الحوثيون يعتمدون على سعيد الجمل وشبكته لشراء بضائع حيوية لإمداد آلة الحرب الإرهابية التابعة للجماعة".

وأضاف: "يؤكد إجراء اليوم التزامنا بتقويض قدرة الحوثيين على تهديد المنطقة بأنشطتهم المزعزعة للاستقرار".