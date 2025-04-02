رئيس كوريا الجنوبية المؤقت يدعو لتقبل قرار المحكمة الدستورية المنتظر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 أبريل 2025 09:31 صباحاً - دعا زعيم كوريا الجنوبية المؤقت، اليوم الأربعاء، الكوريين إلى قبول قرار المحكمة الدستورية بشأن عزل الرئيس يون سوك يول بهدوء في حين عززت الشرطة الأمن حول المحكمة قبل صدور الحكم في الرابع من أبريل.

وفي اجتماع وزاري بشأن السلامة قبل صدور الحكم، بحسب رويترز، قال الرئيس الكوري بالوكالة "هان داك سو"، إنه طلب بشدة من السياسيين عدم الإدلاء بأي تعليقات من شأنها التحريض على العنف.

ووفقًا لهان داك سو، لن تتسامح الحكومة مع أي أعمال غير قانونية أو عنيفة، مهما كان القرار المتخذ من قبل المحكمة، مطالبًا بتقبل النتائج بهدوء، في إطار سيادة القانون.

وكانت المحكمة الدستورية، التي تنظر في محاكمة يون بسبب أمر الأحكام العرفية المفاجئ، إنها ستعلن قرارها بشأن ما إذا كانت ستعزله من منصبه بشكل دائم أو تعيده إلى منصبه يوم الجمعة 4 أبريل.

يأتي ذلك في الوقت الذي عززت فيه الشرطة الكورية الجنوبية إجراءات الأمن في المناطق المحيطة بالمحكمة، استعدادًا لنشر كافة القوات من منتصف الليل وحتى يوم النطق بالحكم يوم الجمعة.

وتعهد الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت، بالتعامل بحزم ضد أي أعمال عنف، مؤكدًا أن الشرطة ستعتقل الذين يقومون بتخريب المرافق أو تهديد القضاة أو الاعتداء على ضباط الشرطة.

يذكر أنه تم عزل يون من قبل البرلمان في 14 ديسمبر بعد اتهامه بانتهاك واجبه الدستوري بإعلان الأحكام العرفية في أوائل ديسمبر دون أي أسباب مبررة، وبحسب رويترز، إذا قضت المحكمة بإقالته، فيجب إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يومًا.