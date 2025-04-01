ترامب: أجريت اتصالا جيد جدا مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أبريل 2025 06:31 مساءً - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إجرائه اتصالًا هاتفيًا مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، واصفًا المكالمة بأنها "جيدة للغاية".

وأوضح ترامب أنه ناقش مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التقدم المحرز في مواجهة الحوثيين في اليمن، بالإضافة إلى الحلول الممكنة للوضع في غزة.​

وفي سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية بأن ترامب تحدث عن مقتل عدد من عناصر وقادة جماعة الحوثي في اليمن نتيجة للغارات الجوية الأمريكية المستمرة على مدار الأسبوعين الماضيين، مؤكدًا أن قدرات الحوثيين التي تهدد الملاحة البحرية والمنطقة "تُدمر بسرعة".​

ومن الجدير بالذكر أنه في فبراير الماضي، تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من ترامب، حيث ناقشا العلاقات الثنائية وضرورة تنفيذ اتفاقيات السلام في المنطقة، مع التركيز على الوضع في غزة.​

وتأتي هذه الاتصالات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة ومصر في مواجهة التحديات الإقليمية، بما في ذلك الصراعات في اليمن وغزة.​