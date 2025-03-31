العالم اليوم - إيران تصعّد بسبب تهديدات ترامب: القنبلة الذرية خيار وارد

انتم الان تتابعون خبر إيران تصعّد بسبب تهديدات ترامب: القنبلة الذرية خيار وارد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 31 مارس 2025 11:22 مساءً - حذر مستشار المرشد الإيراني، علي لاريجاني، مساء الإثنين، من أن طهران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، لكن "لن يكون أمامها خيار سوى القيام بذلك" في حال تعرضها لهجوم.

وقال لاريجاني، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي عقب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن ضربات على إيران: "في مرحلة ما، إذا اخترتم (الولايات المتحدة) القصف بأنفسكم أو عبر إسرائيل، فإنكم ستجبرون إيران على اتخاذ قرار مختلف".

وأضاف: "إذا قصفت أميركا أو إسرائيل إيران بذريعة برنامجها النووي فسنتوجه إلى إنتاج قنبلة ذرية".

وتابع: "إذا ارتكبت واشنطن خطأ استراتيجيا تجاه النووي الإيراني فستجبرنا على اتخاذ مسارات أخرى".

وأكد مستشار المرشد الإيراني أن "ترامب لن يدخل الحرب إلا إذا أراد المقامرة بجيشه"، مشيرا إلى أن "محتوى رسالة ترامب لا يختلف عن تصريحاته لكنها كانت بلغة دبلوماسية".

في السياق نفسه، أفادت وكالة رويترز بأن إيران اشتكت للأمم المتحدة من تصريحات ترامب "المتهورة والعدوانية".

وجاء في الرسالة الإيرانية أن "تصريحات ترامب انتهاك صارخ للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة".

وأضافت: "من المؤسف والمقلق جدا استخدام أميركا القوة العسكرية أداة أساسية للإكراه لتحقيق أهداف سياسية وجيوسياسية".

وحذرت الرسالة من أن "طهران سترد بسرعة وحزم على أي عمل عدواني أو هجوم من أميركا أو إسرائيل على سيادتها أو سلامة أراضيها أو مصالحها الوطنية".

وكان ترامب حذّر الحوثيين في اليمن والإيرانيين الإثنين، من أنّ "الآتي أعظم" إذا لم تتوقف الهجمات على السفن، وذلك بعدما نفذت الولايات المتحدة ضربات على الحوثيين.

وقال ترامب على منصته "تروث سوشيال": "أوقفوا إطلاق النار على السفن الأميركية، وسنتوقف عن إطلاق النار عليكم. وبخلاف ذلك، فإنّنا سنكون ما زلنا في البداية فقط، والآتي أعظم بالنسبة إلى الحوثيين ورعاتهم في إيران".

وهذا ليس أول تهديد يوجهه ترامب إلى طهران، فقد توعّد في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأميركية الأحد بقصف إيران إذا استمرّت في تطوير برنامجها النووي.