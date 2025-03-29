ميانمار.. ألف قتيل على الأقل بسبب الزلزال المدمر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 مارس 2025 12:31 مساءً - قُتِل أكثر من ألف شخص في ميانمار (بورما سابقًا) جراء الزلزال المدمر الذي ضرب وسط البلاد، بحسب ما أعلن المجلس العسكري الحاكم اليوم السبت.

وأوردت السلطات التي وجهت نداءً إلى الأسرة الدولية لإرسال مساعدات، أن الزلزال الذي وقع أمس الجمعة تسبب بمقتل 1002 شخص وإصابة 2376 بجروح.

وضرب زلزال بقوة 7.7 درجات شمال غرب مدينة ساجاينج وسط البلاد، بعد ظهر الجمعة، متسببًا بدمار كبير في مناطق عدة.

وأُعلنت حالة الطوارئ في ست مناطق بما في ذلك ماندالاي، ثاني أكبر مدينة في بورما، والتي كانت قريبة من مركز الزلزال وشهدت دمارًا هائلًا.

ومن المرجح أن يرتفع عدد القتلى، خاصة أن الحجم الحقيقي للكارثة لم يتضح بعد بسبب غياب الاتصالات.

أظهرت خريطة تفاعلية على موقع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنَّ ما لا يقل عن 14 هزة ارتدادية ضربت ميانمار منذ زلزال أمس الجمعة، الذي بلغت قوته 7.7 درجة.

معظم الهزات الأرضية التي حدثت على مدار عدة ساعات بعد وقوع الزلزال الرئيسي بعد وقت قصير من منتصف النهار بالتوقيت المحلي، كانت قوتها تتراوح بين 3 و5 درجات، وكانت أقوى هزة أرضية بلغت قوتها 6.7 درجة والتي ضربت بعد نحو 10 دقائق من الزلزال الرئيسي.

ووقع زلزالان بقوة 4.9 و6.7 درجة على بُعد نحو 20 ميلًا من ماندالاي، ثاني أكبر مدن ميانمار، والتي لحقت بها أضرار جسيمة، وامتدت هزَّات أخرى شمالًا وجنوبًا من الزلزال الرئيسي، مُشكِّلةً خطًا تقريبيًا.