ارتفاع ضحايا زلزال ميانمار إلى 694 قتيلا و1670 مصابا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 مارس 2025 09:31 صباحاً - أعلنت سُلطات ميانمار، اليوم السبت، ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 694 قتيلًا و1670 إصابة.

وضرب زلزال قوي دولة ميانمار (بورما سابقًا)، بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر، ما تسبب بانهيارات وخسائر كبيرة، بحسب وكالة "رويترز".

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، يقع مركز الزلزال على بُعد نحو 16 كيلومترًا من ماندالاي، ثاني أكبر مدن ميانمار.

وتقع ميانمار على طول صدع ساجاينج، وهو صدع جيولوجي رئيسي يمر عبر عدة مناطق، بما في ذلك ماندالاي، ويتميز هذا الصدع بتاريخ من النشاط الزلزالي الكبير، ما يجعل المناطق الواقعة على طول مساره عرضة للزلازل بشكل خاص.