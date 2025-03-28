العالم اليوم - برشلونة يكشف تفاصيل إصابة أولمو ومدة غيابه عن الفريق

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 مارس 2025 06:24 مساءً - يغيب داني أولمو، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، لمدة 3 أسابيع بسبب إصابته في عضلة المقربة، التي لحقت به في المباراة التي فاز فيها فريقه على أوساسونا، الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن أولمو سجل ركلة جزاء أعيد تنفيذها في الدقيقة 21 لكن بعدها بوقت قصير اضطر للخروج.

وحقق برشلونة الفوز 3 - صفر لينفرد بصدارة الدوري الإسباني بفارق ثلاث نقاط أمام ريال مدريد.

وذكر بيان على الموقع الرسمي لبرشلونة :"الفحوص التي أجريت صباح اليوم الجمعة أظهرت أن داني أولمو تعرض لإصابة عضلية في عضلة المقربة لساقه اليمنى. ومن المتوقع أن تستغرق فترة التعافي حوالي ثلاثة أسابيع".

وكان هانسي فليك، المدير الفني لبرشلونة اشتكى بالفعل من موعد المباراة المؤجلة بسبب فترة التعافي القصيرة بعد فترة التوقف الدولي، للعديد من اللاعبين، واستغل المؤتمر الصحفي الخاص به لإلقاء اللوم على الجدول الزمني الضيق كسبب لإصابة أولمو.

وقال :"لم يكن هذا هو الوقت المناسب للعب هذه المباراة. بعد فترة التوقف الدوري، لم يكن هذا هو الوقت الجيد. تصدرنا الدوري بفارق ثلاث نقاط، ولكننا دفعنا ثمنا كبيرا بإصابة أولمو وهذا غير جيد".