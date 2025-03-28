العالم اليوم - الجيش السوداني يعلن السيطرة الكاملة على الخرطوم

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 مارس 2025 08:18 صباحاً - أعلن الجيش السوداني، أمس الخميس، أنه سيطر بالكامل على العاصمة الخرطوم، وذلك بعد أسبوع من استعادته القصر الرئاسي من قوات الدعم السريع في هجوم واسع نفذه.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله، في بيان صدر مساء الخميس "تمكنت قواتنا اليوم (الخميس).. من تطهير آخر جيوب لشراذم ميليشيا آل دقلو الإرهابية بمحلية الخرطوم"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو التي تخوض حربا مع القوات السودانية منذ أبريل 2023.

وكان مستشار قائد قوات الدعم السريع مصطفى محمد إبراهيم، قال لسكاي نيوز عربية أمس الخميس، إن انسحاب القوات من الخرطوم كان "تكتيكيا" لإعادة ترتيب الصفوف والاستعداد لجولات جديدة من المعارك.

وشدد مصطفى محمد إبراهيم، في تصريحاته لسكاي نيوز عربية، على أن إعلان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان السيطرة على القصر الجمهوري "لا قيمة له" في ميزان المعركة.

وتابع: "القصر الرئاسي هو حاليا ليس قصرا، هو عبارة عن رماد.. وكذلك المطار وليس هناك أي موقع استراتيجي في الخرطوم".

وأضاف: "قوات الدعم السريع ما تزال تقاتل في الميدان بشراسة".