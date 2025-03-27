العالم اليوم - فيديو.. إصابات في عملية طعن بأمستردام

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. إصابات في عملية طعن بأمستردام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 مارس 2025 06:24 مساءً - أصيب 5 أشخاص بجروح في حادثة طعن في أمستردام الخميس، حسبما أعلنت الشرطة مؤكدة توقيف مشتبه به.

وقالت الشرطة إنها ضربت طوقا أمنيا في محيط المنطقة التي وقعت فيها حادثة الطعن قرب ساحة دام بوسط العاصمة. وأعلنت الشرطة في بيان أن "ليس لدينا في الوقت الحاضر أي معلومات بشأن الأسباب أو دوافع حادثة الطعن. ونجري تحقيقات بهذا الشأن". ولم ترد معلومات فورية عن حالة الجرحى.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر فيديو.. إصابات في عملية طعن بأمستردام .. في رعاية الله وحفظة