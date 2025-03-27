العالم اليوم - وفاة 6 أجانب في غرق غواصة سياحية بمصر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 مارس 2025 01:20 مساءً - لقي 6 سياح أجانب حتفهم وأصيب 9 آخرون، بينهم 4 حالات خطرة في غرق غواصة سياحية خلال رحلة بحرية في مصر.

وأفادت مصادر طبية وأمنية بأن السياح كانوا في رحلة لمشاهدة الشعاب المرجانية في الغردقة بمحافظة البحر الأحمر الساحلية الواقعة في جنوب شرق مصر.

وقالت مصادر مصرية، لوكالة الأنباء الألمانية إن جميع الأجهزة تتابع الموقف حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لأقرب منطقة للحادث، مشيرة إلى أن الغواصة السياحية غرقت أمام مارينا أحد الفنادق الشهيرة بالغردقة.

وتبين من الفحص أن الغواصة اسمها "سندباد" وكانت تقل نحو 44 راكبا من جنسيات مختلفة خلال رحلة بحرية لتفقد الشعب المرجانية تحت مياه البحر الأحمر بالغردقة.