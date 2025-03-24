الولايات المتحدة تجدد غاراتها الجوية على اليمن

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 مارس 2025 10:30 مساءً - جددت الولايات المتحدة الأمريكية، غاراتها الجوية على مناطق متفرقة من اليمن، وخاصة العاصمة صنعاء، اليوم الإثنين، وفق ما أعلنت وسائل إعلام يمنية.

والأسبوع الماضي، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية غارات جديدة ضد اليمن، حيث قصفت العاصمة صنعاء وذمار وصعدة والبيضاء بشكل مفاجئ؛ ما أَدى إلى مقتل وإصابات العشرات من المدنيين.

وقد أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، ارتفاع عدد ضحايا القصف الأمريكي على العاصمة صنعاء ومدن أخرى، لأكثر من 100 شخص، فضلا عن عشرات المصابين.

من جانبه قال زعيم جماعة أنصار الله الحوثي، عبدالملك بدرالدين الحوثي، إن "أمريكا أعلنت جولة جديدة من العدوان على بلدنا، ونفذ عدة غارات وعمليات قصف بحرى على المنازل والأحياء السكنية في العاصمة صنعاء وفي عدد من المحافظات، ما أدى إلى ارتقاء العشرات من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء".