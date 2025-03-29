شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 مارس 2025 08:25 مساءً - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأخلص التهاني والتَّبريكات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإخوته من الملوك والرؤساء والأمراء، وإلى الشعب المصري الكريم، والأمتين العربية والإسلامية؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة العطرة على الأمة بالخير واليُمن والبركات، وأن يُديم على شعوبنا نعم الأمن والسلام والاستقرار.



ودعا شيخ الأزهر المسلمين حول العالم، بألا ينسوا إخوانهم المستضعفين في فلسطين والسودان ومسلمي الروهينجا وكل المظلومين حول العالم، وأن يجعلوا لإخواننا في غزة نصيبًا من دعائهم وزكواتهم، وأن يسألوا الله أن ينصرهم على عدوهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن يحفظ عليهم أرضهم ووطنهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.