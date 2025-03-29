قطر والإمارات يعلنان الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 مارس 2025 08:25 مساءً - أعلنت قطر والإمارات، اليوم السبت هو المتمم لشهر رمضان وغدا الأحد أول أيام عيد الفطرالمبارك.

وأعلن الديوان الملكى السعودى أن اليوم السبت المتمم لشهر رمضان الكريم، وغدا الأحد هو غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، وفق المحكمة العليا.

ومن جهة أخرى تعذر رؤية شهر شوال فى عدد من الدول، حيث أعلن مركز الفلك الدولى، أن الشمس في شرق العالم الإسلامي ستغيب بعد قليل، وسيبدأ أعضاء المشروع الإسلامي لرصد الأهلة التابع لمركز الفلك الدولي بتحري الهلال من مختلف دول العالم، من أستراليا وحتى الولايات المتحدة، وذلك باستخدام جميع الوسائل المتاحة، بالعين المجردة وبالمناظير وبتلسكوبات محوسبة وبتقنية التصوير الفلكي.