العالم اليوم - سارة بركة تلمع "تحت سابع أرض" وتتحدث عن التجربة المصرية

انتم الان تتابعون خبر سارة بركة تلمع "تحت سابع أرض" وتتحدث عن التجربة المصرية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 مارس 2025 04:21 مساءً - يشهد مسلسل "تحت سابع أرض" نجاحا كبيرا خلال الموسم الرمضاني الحالي، حيث استطاع الجمع بين رؤية المخرج سامر البرقاوي وإبداع السيناريست عمر أبو سعدة، إلى جانب أداء نخبة من نجوم الدراما السورية. ومن بين هؤلاء برزت الفنانة الشابة سارة بركة، التي استطاعت أن تجذب الأنظار بأدائها المتقن، محققة شهرة واسعة في فترة قياسية.

في حوار خاص مع "دوت الخليج"، تحدثت سارة بركة عن دورها في المسلسل، مؤكدة أن شخصيتها تمر بثلاث مراحل محورية، مما أتاح لها فرصة إظهار قدراتها التمثيلية. حيث بدأت شخصية "رامة" فتاة بسيطة تعمل في صالون تجميل، تساعد عائلتها في المصروف، وتعيش حياة هادئة مليئة بالأمل. لكنها تتعرض لخيانة قاسية تغير مجرى حياتها، لتنتقل إلى مرحلة الانتقام وتجد نفسها في عالم مختلف تمامًا عما كانت تعرفه.

أشارت بركة إلى أن الدور كان بمثابة تحد كبير لها، خاصة أن الجمهور تعاطف مع الشخصية في البداية، ثم انقلبت مشاعره بعد تحولها إلى شخصية انتقامية أكثر قسوة.

وأكدت أن هذا التفاعل كان من أكثر الأمور التي أسعدتها، حيث أثبتت الشخصية قدرتها على التأثير في المشاهدين، مما يعكس نجاح الدور وأهميته.

تفاعل كبير مع أداء سارة بركة

حظيت شخصية "رامة" باهتمام واسع من الجمهور، خاصة بعد الحلقة الثانية والعشرين، التي شهدت تحولا كبيرا في علاقتها مع شخصية "موسى" التي يؤديها النجم تيم حسن.

وعلّقت بركة على ردود الفعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الناس تعاطفوا مع الشخصية في البداية، ثم شعروا بالحزن والخذلان عندما بدأت تأخذ منحى الانتقام.

كما أكدت أن العمل مع المخرج سامر البرقاوي كان تجربة رائعة، مشيدة بدعمه الكبير لها، حيث ساعدها في تقديم الأداء المطلوب بدقة وإقناع.

ووصفت علاقتها بالمخرج بأنها "تناغم مثالي"، مشيرة إلى أنها كانت معجبة بأعماله منذ فترة طويلة، مثل "الزند" و"تاج"، التي اعتبرتها أعمالًا توثيقية مهمة.

التحضير للدور والتعاون مع فريق العمل

كشفت سارة بركة أن تجسيد شخصية "رامة" تطلب منها الكثير من التحضير، حيث عملت بشكل مكثف مع المخرج سامر البرقاوي وفريق العمل لتقديم التحولات الدرامية بشكل مبرر ومتسلسل.

وأكدت أن التحدي الأكبر كان في إيصال مشاعر الشخصية بشكل طبيعي، بحيث يشعر المشاهدون بصدق التحولات التي تمر بها.

وأضافت أنها تحرص على اختيار أدوار متنوعة، ولا تحب تكرار الشخصيات التي تقدمها، مشيرة إلى أن تغيير الشكل والأداء بين كل دور وآخر هو جزء من تحديها الشخصي كممثلة.

تجربة جديدة في الدراما المصرية

لم تقتصر نجاحات سارة بركة على الدراما السورية فقط، حيث كشفت خلال اللقاء عن خوضها تجربة جديدة في الدراما المصرية، من خلال مسلسل مصري مكون من 10 حلقات، تأليف وإخراج بيتر ميمي.

وأوضحت أنها انتهت مؤخرًا من تصوير المسلسل، الذي يشارك فيه نجوم كبار، مثل كريم عبد العزيز وعمرو عبد الجليل وأسماء أبو اليزيد.

وعن تجربتها في العمل مع فريق مصري، قالت بركة إنها استمتعت جدا بهذه الفرصة، خاصة أنها تحب اللهجة المصرية ولم تجد صعوبة في التحدث بها.

وأشارت إلى أن العمل من المتوقع أن يعرض قريبا، معربة عن حماسها لرؤية ردود فعل الجمهور المصري تجاه أدائها.

آمال وتطلعات لمستقبل مشرق

في ختام اللقاء، أعربت سارة بركة عن سعادتها الكبيرة بكل ما حققته حتى الآن، مؤكدة أنها تطمح إلى الاستمرار في تقديم أدوار متنوعة تحمل تحديات جديدة.

كما شكرت كل من دعمها وساندها في مسيرتها الفنية، خاصة المخرج سامر البرقاوي، الذي منحها ثقة كبيرة في دورها بمسلسل "تحت سابع أرض".

وتبقى سارة بركة واحدة من أبرز المواهب الصاعدة في الساحة الفنية، حيث تثبت مع كل دور جديد قدرتها على الإبداع والتألق، مما يجعلها اسمًا واعدًا في عالم الدراما العربية.