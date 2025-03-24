العالم اليوم - شاومي الصينية تتطلع لجمع نحو 5.27 مليار دولار من طرح ثانوي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 مارس 2025 01:21 مساءً - أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن شاومي الصينية المصنعة للهواتف الذكية والسيارات الكهربائية تتطلع لجمع ما يصل إلى 5.27 مليار دولار من طرح ثانوي اليوم الاثنين.

وجاء في الوثيقة أن الأسهم تباع في نطاق سعري يتراوح بين 52.80 إلى 54.60 دولار من عملة هونغ كونغ.

وتبيع الشركة 750 مليون سهم من الفئة (ب) بخصم يتراوح بين 4.2 إلى 7.4 بالمئة على سعر الإغلاق البالغ 57 دولارا من عملة هونغ كونغ اليوم الاثنين.

وذكرت الوثيقة أن عائدات البيع ستخصص لتوسيع أنشطة الشركة والاستثمار في البحث والتطوير التكنولوجي والأغراض العامة.

وأعلنت شاومي الأسبوع الماضي ارتفاع إيرادات الربع الأخير من العام الماضي بنحو 50 بالمئة ورفعت هدفها لتسليم السيارات الكهربائية خلال العام الجاري إلى 350 ألف من 300 ألف سيارة.