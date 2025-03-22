العالم اليوم - وثيقة قضائية: إمام أوغلو ينفي تهم الإرهاب الموجهة إليه

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 مارس 2025 06:24 مساءً - أظهرت وثيقة قضائية اطلعت عليها رويترز، السبت، أن رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو نفى تهم الإرهاب الموجهة إليه، وذلك بعد اعتقاله يوم الأربعاء على خلفية اتهامه بالفساد والإرهاب.

ونقلت الوثيقة عن إمام أوغلو قوله في معرض دفاعه عن نفسه: "أرى اليوم خلال استجوابي أنني وزملائي نواجه اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها".

إمام أوغلو هو شخصية بارزة ومنافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال إمام أوغلو في إشارة مبطنة إلى أردوغان: "من الضروري أن تتخلص بلادنا في أسرع وقت ممكن من هذه العقلية التي تعتقد أن من حقها فعل أي شيء لحماية مقعدها".

ومن المتوقع أن يمثل إمام أوغلو أمام المحكمة في وقت لاحق من اليوم السبت لاتخاذ قرار إما بالإفراج عنه أو باستمرار اعتقاله انتظارا لمحاكمته.

وفجر اعتقال اوغلو احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء تركيا، حيث احتشد المتظاهرون في عدة مدن للتعبير عن معارضتهم.

وشملت قائمة المدن الكبرى: إسطنبول، وأنقرة، وإزمير، وأضنة، وأنطاليا، وجنق قلعة وإسكي شهير، وقونية، وأدرنة.

وحث حزب الشعب الجمهوري المواطنين على المشاركة في انتخابات رمزية الأحد، من خلال صناديق اقتراع سيتم وضعها في شوارع تركيا، لإظهار التضامن مع إمام أوغلو.