التدافع وراء وفاة طفلة عمرها 8 سنوات بجوار مصلى سيدات بالأقصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 مارس 2025 11:30 صباحاً - شهد المسجد العتيق بمنطقة العوامية في محافظة الأقصر، في الساعات الأولى اليوم الثلاثاء، حالة من الذعر بين المصلين لدى نهاية أداء صلاة التهجد، وذلك إثر تصاعد دخان من أحد الأحواش المجاورة للمسجد.
الدخان المتصاعد شوهد من قبل بعض السيدات أثناء الصلاة، مما دفعهم للاعتقاد بوجود حريق داخل المسجد، وتسبب هذا الاعتقاد الخاطئ في حالة من التدافع الشديد بين السيدات اللاتي يحاولن الهروب من المسجد خوفًا على حياتهم، ونتج عن حالة التدافع وفاة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، وإصابة عدد آخر من السيدات بحالات إغماء واختناق وإصابات طفيفة نتيجة التزاحم.
وعلى الفور، استجابت هيئة الإسعاف المصرية للبلاغ، وقامت بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم. كما توجهت قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع الحادث للتحقيق في ملابسات الواقعة، وبعد الفحص والمعاينة، تأكدت الجهات الأمنية أنه لا يوجد أي حريق داخل المسجد، وأن الدخان المتصاعد كان ناتجًا عن حرق مخلفات في أحد الأحواش المجاورة، وهو ما أدى إلى هذا الذعر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.