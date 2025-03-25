التدافع وراء وفاة طفلة عمرها 8 سنوات بجوار مصلى سيدات بالأقصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 مارس 2025 11:30 صباحاً - شهد المسجد العتيق بمنطقة العوامية في محافظة الأقصر، في الساعات الأولى اليوم الثلاثاء، حالة من الذعر بين المصلين لدى نهاية أداء صلاة التهجد، وذلك إثر تصاعد دخان من أحد الأحواش المجاورة للمسجد.

الدخان المتصاعد شوهد من قبل بعض السيدات أثناء الصلاة، مما دفعهم للاعتقاد بوجود حريق داخل المسجد، وتسبب هذا الاعتقاد الخاطئ في حالة من التدافع الشديد بين السيدات اللاتي يحاولن الهروب من المسجد خوفًا على حياتهم، ونتج عن حالة التدافع وفاة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، وإصابة عدد آخر من السيدات بحالات إغماء واختناق وإصابات طفيفة نتيجة التزاحم.