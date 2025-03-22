العالم اليوم - خبراء يفسرون رموز مسلسل "لام شمسية".. ماذا تعني؟

انتم الان تتابعون خبر خبراء يفسرون رموز مسلسل "لام شمسية".. ماذا تعني؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 مارس 2025 04:25 مساءً - يقفز مسلسل "لام شمسية" إلى مصاف الأعمال الدرامية الأعلى مشاهدة خلال الموسم الرمضاني الحالي 2025، بينما ما يزال الخبراء والنقاد يتناولون كل ما يخص هذا العمل بالنقد والتحليل الفني والتقني، بالإضافة إلى التحليل النفسي لشخصيات العمل.

ومن بين العناصر التي يحللها النقاد والخبراء النفسيون داخل المسلسل، "البوستر" الخاص به، الذي صممه الفنان المصري كريم آدم، والذي احتوى على عناصر بصرية غريبة غير معتادة في الدراما المصرية، بتركيبة فريدة من الألوان.

ويبرز "بوستر" مسلسل "لام شمسية"، أبطال العمل في صف واحد، فيما ينكسر الصف إلى الخلف، تاركًا ضلعين بزاوية منفرجة، تتوسطها نقطة رئيسة صغيرة، وهي الطفل بطل العمل، والذي تدور الأحداث حول الانتهاكات التي تعرض لها.

ويوضح أستاذ علم النفس بكلية الآداب جامعة المنصورة، والخبير النفسي الدكتور محمود أبو صالح، أن كل صورة من الموجودة خلف أبطال العمل لها دلالة مهمة على شخصيته، وكذلك طبيعة وأسلوب تفكيره وتصرفاته، التي أوردها المسلسل بدقة كبيرة.

وقال، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، إن بوستر مسلسل "لام شمسية" كان صاحب الفضل في جذبه للمشاهدة، خاصة أن الصورة الرئيسة جمعت أبطال العمل وخلفهم عددا من الرموز والصور التي تركت لديه انطباعا بأن هذا العمل يراعي كافة الجوانب الفنية والنفسية، وسيقدم دراما مختلفة.

وعن الرموز في بوستر المسلسل، قال أبو صالح إن الصورة الرئيسة للطفل بطل العمل تبرز قطعا من جسد طفل متناثرة، بالإضافة إلى جناحين كبيرين، في إشارة واضحة إلى انتهاك براءة الأطفال، بينما يشير "القفل والقفص" في خلفية صورة الفنانة أمينة خليل إلى أنها شخصية منغلقة لا تستوعب الآخر بسهولة وتكتم الأسرار.

أما عن الورود خلف صورة الفنانة يسرا اللوزي، فتدل على أنها شخصية هادئة وطيبة، ولكنها تتطلع إلى عالم مثالي لا تجده على أرض الواقع، لذلك تفضل الصمت والمرور بالأزمة النفسية دون شكوى، وهو ما يوضح بجلاء أنها شخصية كانت متقدة وانطفأت.

وبالنسبة إلى "الهيدفون" في صورة الفنانة ياسمين العبد، فهو يشير إلى كونها شخصية منعزلة عن الواقع ووحيدة، فيما تكشف خلفية صورة الفنان أحمد السعدني، وهي "الشايب والبنت والولد في أوراق "الكوتشينة"، إلى كونه شخص مخادع.

وأوضح أن صورة الفنان محمد شاهين، خلفيتها مجموعة من الأقنعة، مما يشير إلى التلون وإظهار أكثر من وجه، وهو ما يتماشى مع شخصيته التي اتضحت من الحلقة الأولى، بينما خلفية صورة الفنانة صفاء الطوخي التي تقوم بدور والدته، وبها "مفاتيح أقفال" فتشير إلى امتلاكها مفاتيح شخصية ابنها بالكامل.

بدوره، يقول الخبير النفسي مروان أبو عيد، إن بوستر المسلسل المجمع قدم الشخصيات جميعها تقف وراء قفص أحمر كبير، ما يشير إلى عمق الجريمة التي تم ارتكابها في حق الطفل "يوسف"، الذي يظهر فيه بجناحين كبيرين، بينما القفص يحجب المظهر العام.

وأردف، في تصريح خاص لـ"دوت الخليج" أن هذا العمل يجب أن يكون مرجعًا لكثير من الآباء الراغبين في حماية أبنائهم من الانتهاكات التي يتعرضون لها، لا سيما على يد بعض أقرب الأشخاص إليهم، ممن يمنحهم الآباء ثقتهم، إذ إن مثل هذه الحوادث تتكرر كثيرًا على أرض الواقع.

من جانبها، تقول الناقدة الفنية رضوى حسني، إن تصميم بوستر المسلسل الجماعي، ثم التصاميم الفردية لكل صورة، تشير إلى أن المصمم "كريم آدم" قرأ النص بإمعان للخروج بتصاميم تعبر بدقة عن الشخصيات داخل العمل، وكذلك الدوافع النفسية التي تحرك كل شخص.

وأشارت، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، إلى أن المسلسل أصبح بالفعل مثار للجدل في الشارع المصري وعلى مواقع السوشيال ميديا، بالإضافة "yروبات الأمهات" على تطبيق المراسلة "واتسأب"، إذ نادرًا ما نجد أما لا تدعو الأمهات الأخريات للمتابعة والاستفادة مما حدث للطفل "يوسف".

وأضافت: "في كل مواقع التواصل أصبح الحديث يتصاعد عما حدث للطفل من انتهاك جسدي، وضرورة إطلاع الأطفال على هذا المسلسل، مع تعليمهم المبادئ الرئيسة للتباعد الجسدي واحترام مساحة الخصوصية، ما يشير إلى النجاح الكبير الذي حققه العمل".

ولفتت إلى أن كل عناصر مسلسل "لام شمسية" تعد مميزة، بداية من أداء الممثلين، مرورًا بالصورة المريحة للعين، والحبكة الدرامية المقدمة بشكل محكم، بالإضافة إلى اختيار ملابس الشخصيات والديكورات، وصولًا إلى بوستر العمل، الذي قدم الشخصيات بشكل عميق.