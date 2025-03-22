العالم اليوم - حارس مرمى بايرن ميونيخ يتعرض لانتكاسة في عملية تعافيه

انتم الان تتابعون خبر حارس مرمى بايرن ميونيخ يتعرض لانتكاسة في عملية تعافيه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 مارس 2025 03:24 مساءً - تعرض حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني مانويل نوير لانتكاسة في عملية تعافيه من إصابة في ربلة ساقه، بحسب بيان للناي البافاري السبت.

وغاب نوير عن الملاعب منذ تعرضه لتمزق في عضلات الربلة، فيما كان يحتفل بفوز فريقه على مواطنه باير ليفركوزن في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم مطلع مارس.

وكان ابن الثامنة والثلاثين عاد إلى التمارين مع الكرة في الأيام الماضية، لكنه أصيب مجددا بربلة ساقه خلال التمارين في نهاية الأسبوع الحالي.

وقال بايرن إن نوير يعاني "من رد فعل في ربلة الساق" ويتعين أن يغيب عن التمارين "في الأيام المقبلة".

وباتت مشاركة نوير مشكوكة في مواجهة بايرن مع مضيفه سانت باولي في 29 الجاري ضمن الدوري. كما يلعب بايرن مع إنتر الإيطالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في أبريل.

في المقابل، لم يلعب بديله يوناس أوربيغ (21 عاما) في مباراة بلاده مع منتخب بلاده تحت 21 عاما بعد تعرضه لإصابة بقدمه.

ويملك العملاق الألماني في صفوفه الحارسين الإسرائيلي الدولي دانيال بيريتس والمخضرم سفن أولرايش.

ويتصدر بايرن الدوري الألماني بفارق ست نقاط عن حامل اللقب باير ليفركوزن، قبل ثماني مباريات على ختام البوندسليغا.