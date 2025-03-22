العالم اليوم - هدنة أوكرانيا.. تفاؤل روسي بشأن محادثات السعودية

انتم الان تتابعون خبر هدنة أوكرانيا.. تفاؤل روسي بشأن محادثات السعودية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 مارس 2025 03:24 مساءً - قال المفاوض الروسي غريغوري كاراسين إن موسكو تأمل في تحقيق "بعض التقدم" في المحادثات التي ستعقد في السعودية الإثنين، وذلك قبل أن يجري مسؤولون أميركيون محادثات منفصلة مع أوكرانيا وروسيا بشأن وقف محتمل لإطلاق النار.

وأوضح كاراسين في تصريح لقناة "زفيزدا" التابعة لوزارة الدفاع الروسية: "نأمل في تحقيق بعض التقدم".

وكشف أنه وزميله المفاوض مستشار جهاز الأمن الفدرالي الروسي سيرغي بيسيدا، يتمتعان بروح "بناءة وإيجابية" قبل المحادثات. وأشار كاراسين إلى أن الوفد الروسي سيتوجه إلى السعودية الأحد على أن يعود الثلاثاء.

ومن المقرر أن تعقد الولايات المتحدة محادثات موازية مع الوفدين الأوكراني والروسي الإثنين في محاولة لتحقيق اختراق.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن خبراء من بلاده سيحضرون المحادثات القادمة التي ستشارك فيها الولايات المتحدة وروسيا، لكنهم لن يكونوا في نفس القاعة مع روسيا، وذلك في الوقت الذي يجري فيه تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وأوضح زيلينسكي أن أوكرانيا ستضع قائمة بالمنشآت التي قد يشملها وقف إطلاق نار جزئي بوساطة الولايات المتحدة.

وأضاف أن القائمة قد تشمل أيضا البنية التحتية للسكك الحديدية والموانئ إلى جانب تلك الخاصة بالطاقة.

كما ذكر الكرملين أن من المقرر أن يناقش خبراء روس وأميركيون سبل ضمان سلامة الشحن في البحر الأسود خلال المحادثات التي ستعقد في السعودية يوم الإثنين.

وكانت روسيا قد رفضت اقتراحا أميركيا-أوكرانيا بوقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار لمدة 30 يوما، واقترحت بدلا من ذلك وقف الضربات الجوية على منشآت الطاقة.