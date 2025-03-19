العالم اليوم - ضربات جوية أميركية تستهدف الحوثيين في صنعاء وصعدة

انتم الان تتابعون خبر ضربات جوية أميركية تستهدف الحوثيين في صنعاء وصعدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 08:19 مساءً - أفادت قناة "المسيرة" التابعة الحوثيين الأربعاء، بتعرّض مناطق يمنية عدة خاضعة لسيطرة المتمردين المدعومين من إيران لضربات أميركية جديدة.

وأوردت "المسيرة" أن "عدوانا أميركيا يستهدف العاصمة صنعاء (...) ومحيط مدينة صعدة"، قبل أن تشير لاحقا إلى ضربات طالت "مديرية السوادية في محافظة البيضاء".

تأتي هذه الضربات بعد أن شنت الولايات المتحدة موجة من الضربات الجوية على مناطق في اليمن يسيطر عليها الحوثيون، والذين أعلنوا الأسبوع الماضي استئناف هجماتهم على سفن الشحن في البحر الأحمر لدعم الفلسطينيين في غزة.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستقضي على الحوثيين في اليمن تماما، داعيا إيران للتوقف الفوري عن دعم الجماعة.

وكتب ترامب عبر منصة تروث سوشيال التي يمتلكها: "ترد تقارير تفيد بأنه، رغم تقليل إيران من حدة دعمها بالمعدات العسكرية والمساندة العامة للحوثيين، فإنها لا تزال ترسل كميات كبيرة من الإمدادات".

وأضاف الرئيس الأميركي: "يجب على إيران أن تتوقف عن إرسال هذه الإمدادات فورا. دعوا الحوثيين يخوضون معركتهم بأنفسهم".

وتابع ترامب: "في كلتا الحالتين، سوف يخسرون، لكن بهذه الطريقة سيخسرون بسرعة".

ولفت إلى أنه: "قد تم إلحاق أضرار جسيمة بالحوثيين، وانتظروا لتروا كيف ستزداد سوءا تدريجيا، إنها ليست حتى معركة متكافئة، ولن تكون كذلك أبدا. سيتم القضاء عليهم تماما!".