العالم اليوم - ليس في صالح ترامب.. تطور جديد في قضية الطالب محمود خليل

انتم الان تتابعون خبر ليس في صالح ترامب.. تطور جديد في قضية الطالب محمود خليل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 04:21 مساءً - رفض قاض أميركي طلب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفض طعن محمود خليل على اعتقاله، لكنه قرر نقل القضية إلى نيوجيرزي.

وعرقل قاض أميركي، الأربعاء، محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب لرفض طعن محمود خليل، الطالب المحتجز من جامعة كولومبيا، على الإجراءات القانونية لاعتقاله من قبل موظفي الهجرة لمشاركته في احتجاجات داعمة للفلسطينيين.

وكان خليل قد اعتقل في نيوجيرزي، بسبب دوره الرئيسي في الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل في جامعة كولومبيا.

ولكن بعدها بساعات، تم نقل خليل إلى ولاية لويزيانا الأكثر تشددا في القوانين ضد المهاجرين، وهو ما أثار استياء عائلة خليل.

وتخرج محمود خليل حديثا من جامعة كولومبيا وهو أحد أبرز وجوه الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين التي شهدتها الجامعة، وأوقفه عناصر في إدارة الهجرة الأميركية رغم تأكيد اتحاد الطلاب في الجامعة ومحاميه أنه يحمل البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة).

وأعرب متظاهرون في نيويورك ومنظمات حقوقية عن غضبهم في نهاية الأسبوع بعد اعتقال خليل الذي قاد الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا في المدينة.

وقال ترامب إن توقيف خليل هو "عملية التوقيف الأولى وسيتم توقيف المزيد"، متهما طلابا بالانخراط في جميع أنحاء البلاد في "أنشطة مؤيدة للإرهاب ومعادية للسامية ومعادية لأميركا" وهو ما "لن تتسامح معه" إدارته.