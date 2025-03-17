العالم اليوم - مصدر يكشف الموقف الأميركي من الخطة العربية بشأن غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 03:24 مساءً - قال مصدر فلسطيني خاص لـ"دوت الخليج"، الإثنين، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدت موافقة مبدئية على الخطة العربية بشأن غزة.

وأضاف المصدر: "إدارة ترامب استفسرت من مصر بشأن القدرة على إخراج حماس من المشهد السياسي والإداري في غزة". ولفت إلى أن "إدارة ترامب تضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقبول تولي اللجنة الحكومية الفلسطينية إدارة غزة بدعم عربي ودولي". وكشف: "نقاش مصري ـ أميركي مرتقب نهاية مارس للخروج بآليات عمل وجداول زمنية بشأن الخطة المصرية". وصاغت مصر الخطة وتبناها الزعماء العرب، خلال قمة طارئة في العاصمة القاهرة. وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن القمة العربية الطارئة اعتمدت خطة لإعادة إعمار غزة. وفي بداية القمة الطارئة، كشف الرئيس المصري أن الخطة بشأن غزة تشمل بقاء الفلسطينيين على أرضهم. وذكر أن مصر ستستضيف مؤتمرا لإعادة إعمار غزة، مضيفا "عملنا مع الفلسطينيين لإنشاء لجنة مستقلة لحكم غزة".

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