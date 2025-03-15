العالم اليوم - فيديو.. تعليق طريف من ترامب بعد "ضربة الميكرفون"

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. تعليق طريف من ترامب بعد "ضربة الميكرفون" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 مارس 2025 12:24 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لموقف طريف تعرض له الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد أن تعرض لضربة بميكرفون طويل على وجهه في قاعدة أندروز الجوية بولاية ماريلاند.

وقد تعرض ترامب للضربة غير المقصودة أثناء حديثه عن الوضع في غزة وأوكرانيا أمام الصحفيين في القاعدة الجوية.

ومباشرة بعد ذلك واجه ترامب الصحفيين بنظرة حادة لكنه سرعان ما أخد الأمر بصدر رحب، بينما تم سحب الميكروفون بسرعة.

وفي رد وصف بـ"الطريف" على الحادث غير المتوقع قال ترامب: "ستشتهرين الليلة". وأضاف مبتسما: "ستصبح قصة كبيرة الليلة".

ثم توجه ترامب إلى شخص خارج إطار الكاميرا قائلا: "هل رأيت ذلك؟" وهو يضحك على الموقف.

وقد انتشر المقطع بشكل واسع، حيث تمت الإشادة بطريقة تفاعل ترامب مع الموقف.