العالم اليوم - كيف تتغلب على الخوف من الطيران؟.. نصائح فعالة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 مارس 2025 10:21 صباحاً - يعاني العديد من الأشخاص من القلق والخوف أثناء السفر جوا، رغم أن الإحصائيات تشير إلى أن الطيران يعد من أكثر وسائل النقل أمانا على الإطلاق.

ووفق الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، يتم تشغيل نحو 100 ألف رحلة يوميا في مختلف أنحاء العالم. وبلغ عدد المسافرين جوا 4.4 مليار شخص خلال عام 2024.

وعلى الرغم من انخفاض معدلات الحوادث بشكل كبير، حيث سجلت حادثة واحدة لكل 1.26 مليون رحلة عام 2023، لا يزال بعض المسافرين يعانون من رهاب الطيران (Aviophobia)، وهو خوف شديد ومستمر من السفر جوا.

أسباب الخوف من الطيران

• تجربة سابقة سيئة: مثل المرور برحلة صعبة أو سماع قصص عن حوادث جوية.

• الشعور بفقدان السيطرة: حيث يجد بعض الأشخاص صعوبة في الاعتماد على الطيارين وأنظمة الطيران الحديثة.

• رهاب الأماكن المغلقة (Claustrophobia): بسبب ضيق مساحة مقصورة الطائرة.

نصائح للتغلب على رهاب الطيران

إذا كنت تعاني من القلق أثناء السفر جوا، فقد اقترح موقع "هيلث لاين" بعض الاستراتيجيات التي قد تساعدك في التحكم بمشاعرك أثناء الرحلة:

• ممارسة تقنيات التنفس والاسترخاء: وذلك من خلال الاستنشاق لمدة أربع ثوان، ثم إخراج الزفير ببطء لمدة 6 ثوان – يقترح الخبراء أيضا تكرار عبارات مطمئنة مثل: "الطيران هو أكثر وسائل النقل أمانا".

• تشتيت الانتباه أثناء الرحلة: قم بتحميل فيلم أو كتاب مسل لمشاهدته أو قراءته أثناء السفر – استخدم سماعات عازلة للضوضاء لتخفيف التوتر.

•تقليل المحفزات السلبية: خفض ستارة النافذة لتجنب رؤية مشاهد قد تثير القلق - تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو السكريات قبل الرحلة.

• الاستعداد النفسي قبل السفر: قم بزيارة المطار مسبقا للتعود على الأجواء – تحدث مع مختص في الصحة النفسية للحصول على استشارات تساعد على تهدئة المخاوف.

ويشدد الخبراء على أنه إذا أصبح الخوف من الطيران يشكل عائقا أمام حياتك اليومية، فقد يكون من المفيد اللجوء إلى العلاج النفسي.