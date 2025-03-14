العالم اليوم - الإصابة تحرم ليفربول من ألكسندر أرنولد فترة طويلة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 02:18 مساءً - يواجه ترينت ألكسندر-أرنولد، مدافع ليفربول، فترة غياب طويلة بسبب إصابة في كاحل القدم، فيما أكد آرني سلوت، مدرب الفريق، على أنه سيعود قبل نهاية الموسم الجاري.

وأصيب ألكسندر أرنولد (26 عاما) في الشوط الثاني من مباراة ليفربول ضد ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شهدت خروج الفريق من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت الإصابة بمثابة الصفعة لسلوت، الذي بات بدون ظهير أيمن أساسي في المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمام نيوكاسل يونايتد، بعد غد الأحد، حيث لا يزال كونور برادلي وجو غوميز يتعافيان من الإصابة.

وصرح المدير الفني الهولندي للصحفيين، الجمعة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): "ترينت غير متاح. لن يكون حاضرا في النهائي، لكن لا يزال يتعين تقييم حالته، ونتوقع عودته قبل نهاية الموسم الجاري".

وكان ألكسندر-أرنولد استبعد بالفعل من القائمة الأولى لمنتخب إنجلترا تحت قيادة مديره الفني الألماني توماس توخيل.