العالم اليوم - فيديو.. قصف إسرائيلي على موقع لحركة الجهاد في دمشق

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 مارس 2025 02:22 مساءً - قال مصدر إسرائيلي لسكاي نيوز عربية، إن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف، الخميس، موقعا لحركة الجهاد الفلسطيني في العاصمة السورية دمشق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للاستهداف وأعمدة الدخان المتصاعدة من منطقة مشروع دمر المكتظة بالسكان. وظهرت المنازل المستهدفة بحالة دمار كبيرة. ومنذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر من العام الماضي، شنت إسرائيل على سوريا غارات عدة دمرت خلالها معظم قدرات الجيش السوري.

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