العالم اليوم - بوتين يعلن "تأييد" مقترح وقف إطلاق النار مع أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 مارس 2025 06:24 مساءً - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إنه "يؤيد" وقفا مؤقتا لإطلاق النار في أوكرانيا، مؤكدا أن مقترح الهدنة جيد لكن "هناك خلافات دقيقة".

وذكر بوتين، خلال مؤتمر صحفي، ان "وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما سيكون جيدا لأوكرانيا في الظروف الراهنة وبسبب وضعها على الأرض".

وأضاف: "من مصلحة أوكرانيا طلب هدنة مدتها 30 يوما، ونحن على هذا الطرح ولكن ماذا سنفعل بما يحدث في كورسك".

وتابع: "أي وقف لإطلاق النار في أوكرانيا يجب أن يقود إلى سلام دائم.. وقد أتحدث مع (الرئيس الأميركي) ترامب بشأن المقترح".

وشدد على أن "تسوية الأزمة الأوكرانية تتطلب معالجة جذور النزاع"، مبرزا "متفقون على وقف القتال في أوكرانيا لكن بما يؤدي إلى سلام دائم".

وأبرز: "مسألة مراقبة وقف إطلاق النار خلال الهدنة بحاجة إلى دراسة معمقة".

وكان المستشار الدبلوماسي للرئيس الروسي انتقد، في وقت سابق الخميس، المقترح الأميركي الأوكراني لوقف إطلاق النار، قائلا إنه سيوفر "متنفسا" للجيش الأوكراني.

وقال يوري أوشاكوف لوسائل إعلام رسمية بعد أن تحدث هاتفيا مع مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز: "لن يكون ذلك أكثر من مجرد متنفس مؤقت للجيش الأوكراني".

ولفت إلى أن مكالمته مع والتز أتاحت "تبادل وجهات النظر" في جو "هادئ".

كما أشار أوشاكوف إلى أن روسيا تسعى إلى "تسوية سلمية طويلة الأمد" من شأنها أن تضمن "المصالح المشروعة" لروسيا، مشددا "هذا ما نسعى إليه".

وتوجه مفاوضون أميركيون إلى روسيا، الخميس، لتقديم خطتهم لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في أوكرانيا.