ليفربول يستهدف صفقة إفريقية لتعويض محمد صلاح

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 مارس 2025 07:52 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي ليفربول يستهدف تعزيز صفوفه بصفقة من الدوري الإيطالي، تحسباً لرحيل النجم المصري، محمد صلاح.

ووفقاً لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن ليفربول يعتبر النيجيري أديمولا لوكمان، مهاجم أتالانتا، خياراً مثالياً لتعويض صلاح..

وأشارت الصحيفة، إلى أن ليفربول يرى بالمهاجم النيجيري خياراً مناسباً لكون سعره سيكون أقل من البدائل الأخرى، فمن المتوقع أن يكون متاحاً مقابل 60 مليون يورو.

خلال الموسم الحالي، يحتل لوكمان المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 13 هدفاً في 22 مباراة، كما يمتلك 5 تمريرات حاسمة.