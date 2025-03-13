العالم اليوم - جريمة بشعة تهز المغرب.. أم تقتل ابنتها ذبحا

انتم الان تتابعون خبر جريمة بشعة تهز المغرب.. أم تقتل ابنتها ذبحا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 مارس 2025 01:25 صباحاً - أفادت وسائل إعلام مغربية بتوقيف الشرطة امرأة للاشتباه بذبحها ابنتها في منزل الأسرة الواقع بضواحي الدار البيضاء.

ونقل موقع "هسبريس" عن مصادر وصفها بـ"المطلعة" قولها إن الدرك الملكي في مدينة الهراويين، أوقف الثلاثاء، امرأة يشتبه في ذبحها ابنتها "من الوريد إلى الوريد".

ووفق المصادر فإن الابنة الضحية تبلغ من العمر تسع سنوات.

وأوضح "هسبريس" أن الأم استعملت على مايبدو سكينا في جريمتها، قبل أن يكتشف الأب وقوع الحادثة.

واقتيد الزوجان إلى مركز الشرطة للاستماع إلى أقوالهما وتحديد المسؤول عن الجريمة وملابساتها وأسبابها.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالدار البيضاء عناصر الضابطة القضائية وفرقة التشخيص القضائي بمعاينة جثة المتوفاة، وجمع كل الأدلة المفيدة في البحث.