العالم اليوم - 2.2 مليار دولار أرباح "كريدي أجريكول" في الربع الأخير

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 02:23 مساءً - أعلنت مجموعة "كريدي أجريكول" المصرفية الفرنسية، الأربعاء، ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الرابع بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

وقالت الشركة إن النتيجة جاءت مدعومة بزيادة الإيرادات، بسبب الأداء الممتاز لجمع الأصول والعملاء الكبار.

وسجلت المجموعة خلال الربع الرابع، صافي دخل بلغ 2.15 مليار يورو (حوالي 2.24 مليار دولار) بنسبة نمو 26.5 بالمئة، وهو مبلغ أعلى من 1.7 مليار يورو الذي تم تسجيله خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ صافي الدخل الأساسي للمجموعة 2.19 مليار يورو، مقابل 1.64 مليار يورو في العام السابق. وبلغت الأرباح قبل احتساب الضرائب 3.15 مليار يورو، بارتفاع من حوالي 2.4 مليار يورو في العام السابق.

وبالنسبة للعام بأكمله، اقترحت مجموعة "كريدي أجريكول" توزيع أرباح بقيمة 1.1 يورو للسهم، بزيادة 5 بالمئة عن العام الماضي.