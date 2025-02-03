العالم اليوم - اعتقال "خفاش" النظام السوري السابق.. متهم بارتكاب جرائم بشعة

انتم الان تتابعون خبر اعتقال "خفاش" النظام السوري السابق.. متهم بارتكاب جرائم بشعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 فبراير 2025 11:19 مساءً - ألقت إدارة الأمن العام في محافظة طرطوس، يوم الإثنين، القبض على مجرم خطير ارتكب جرائم بشعة خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن "إدارة الأمن العام في محافظة طرطوس بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة ألقت القبض على المجرم موسى أحمد خليفة الملقب بالخفاش".

وأضافت أن "الخفاش مشهور بارتكابه للعديد من الجرائم البشعة بحق الشعب السوري، كما تم ضبط عدد من الأسلحة لديه".

ونشرت الوكالة صورا للأسلحة التي تم ضبطها مع "الخفاش".

وتتواصل العمليات الأمنية في مناطق بسوريا، حيث كان مدير إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور قد صرّح في وقت سابق من يوم الإثنين لوكالة الأنباء السورية بأن وحدات الأمن العام "نفّذت حملة أمنية في مدينة دير الزور استهدفت فلول النظام البائد، بالإضافة إلى بعض الخارجين عن القانون وتجار المخدرات".

وأضاف مدير إدارة الأمن العام في دير الزور: "أسفرت الحملة عن توقيف عدد من الأشخاص، وضبط أسلحة حربية كانت بحوزتهم، حيث سيتم تحويلهم إلى قسم التحقيق، ومن ثم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وأكد على أن العمليات الأمنية في دير الزور "ستستمر لملاحقة المجرمين المتورطين في تعذيب أهلنا، ونؤكد لأبناء المحافظة أننا سنضرب بيد من حديد كل من يحاول العبث بأمنهم واستقرارهم".