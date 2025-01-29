نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حل الجيش السوري وإلغاء الدستور..أبرز ما جاء في بيان تنصيب الشرع رئيسًا انتقاليًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا حسن عبد الغني، مساء اليوم الأربعاء، تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية.

وقال عبد الغني "نعلن تولية السيد القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية".

حل جميع الفصائل العسكرية



أعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، العقيد حسين عبدالغني، حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية.

وأضاف، أن «الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية تدمج في مؤسسات الدولة».

وأردف: «حل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وحل جميع المليشيات التي أنشأها النظام المخلوع».

تشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين

وأعلن تشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين، وتفويض رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية.

ونقلت وكالة (سانا) عن عبد الغني قوله إنه تم تفويض الشرع بـ "تشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي".

كما أعلنت الإدارة الجديدة في سوريا حلّ الجيش والأجهزة الأمنية من عهد بشار الأسد، حيث قال عبد الغني "نعلن حل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية"، و"حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد.. وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين".

وأضاف "تحل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة".

حل حزب "البعث"

في سياق متصل، أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا حل حزب "البعث" الذي حكم البلاد أكثر من 60 عاما، وكذلك جميع أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، التي كان يرأسها الأسد. وقالت الإدارة في بيان: "نعلن حل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية".

كذلك تم حل مجلس الشعب السوري وكل اللجان المنبثقة منه، وإلغاء العمل بدستور 2012 في سوريا وكل القوانين الاستثنائية. كما تم الإعلان عن اعتبار الثامن من ديسمبر يومًا وطنيًا.

الشرع: أولويات سوريا هي ملء فراغ السلطة

أولويات سوريا اليوم

وكان قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع قد قال في وقت سابق من الأربعاء إن أولويات سوريا اليوم تتمثل بملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة، والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية.

وأكد الشرع خلال انطلاق فعاليات مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية وسط حضور موسع من فصائل إدارة العمليات العسكرية وقوى الثورة السورية في قصر الشعب بدمشق على "الحفاظ على السلم الأهلي من خلال السعي لتحقيق العدالة الانتقالية ومنع مظاهر الانتقام".